Ученые Сеченовского университета создали новый метод борьбы с инфекциями

Заведующий лабораторией Дмитрий Костюшев отметил, что найденные противовирусные факторы могут быть активированы и использованы для создания универсального препарата, способного противостоять широкому спектру заболеваний. Ученые экспериментировали с 157 генами и изучили их реакцию на вирусы гепатитов B и D, выявив эффективные противовирусные механизмы.

Особое внимание было уделено семейству белков APOBEC/AID, которые оказались эффективными против различных типов вирусов. Активация всего нескольких протеинов этого семейства привела к подавлению репликации вирусных частиц на 80−85%.