Ученые Сибири создали комплекс для восстановления лесов

Комплекс оборудования точного высева семян с закрытой корневой системой позволит автоматизировать процесс посадки семян, что значительно повысит его эффективность. Главный конструктор комплекса разработал линию автоматической сеялки, которая может заполнять до 1200 кассет в час, отметили в пресс-службе.

По словам ученых, их разработка превосходит шведский аналог оборудования по производительности примерно на 10%. Ученые университета также сконструировали теплицу, где сеянцы будут расти в максимально комфортных условиях до момента высадки их в открытый грунт.