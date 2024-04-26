Ученые Сибири создали комплекс для восстановления лесов

Опубликовано 26 апреля 2024, 17:28
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Ученые Сибири создали комплекс для восстановления лесовОна заменит импортные аналоги
В пресс-службе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева сообщили, что ученые вуза разработали первый в России комплекс точного высева семян с закрытой корневой системой. Новая разработка заменит импортные аналоги и поможет в восстановлении лесов Сибири.
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Комплекс оборудования точного высева семян с закрытой корневой системой позволит автоматизировать процесс посадки семян, что значительно повысит его эффективность. Главный конструктор комплекса разработал линию автоматической сеялки, которая может заполнять до 1200 кассет в час, отметили в пресс-службе.
По словам ученых, их разработка превосходит шведский аналог оборудования по производительности примерно на 10%. Ученые университета также сконструировали теплицу, где сеянцы будут расти в максимально комфортных условиях до момента высадки их в открытый грунт.