Ученые «Сириуса» научили клетки создавать белки с новыми аминокислотами

Природные белки строятся из 20 стандартных аминокислот. Ученые модифицировали фермент пирролизил-тРНК-синтетазу с помощью направленной эволюции и технологии бактериофагов. Это позволило отобрать варианты фермента, которые эффективно встраивают четыре новые аминокислоты в полипептидные цепи.

Новые аминокислоты могут служить «якорями» для химических меток, позволяя наблюдать за белками в реальном времени. Они также делают белковые препараты более устойчивыми к разрушению, увеличивая время их действия и снижая дозировку.

Технология применима для создания биосенсоров и биоматериалов с заданными свойствами, например хирургических нитей. Однако перед терапевтическим использованием потребуется проверка безопасности.

Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Molecular Biosciences, поданы патентные заявки.