Опубликовано 02 апреля 2026, 23:29
Ученые «Сириуса» научили клетки создавать белки с новыми аминокислотами

Метод открывает путь к созданию более эффективных лекарств и биоматериалов
В пресс-службе научно-технологического университета «Сириус» сообщили, что ученые вуза разработали метод, позволяющий клеткам включать в белки синтетические аминокислоты, не существующие в природе.
Природные белки строятся из 20 стандартных аминокислот. Ученые модифицировали фермент пирролизил-тРНК-синтетазу с помощью направленной эволюции и технологии бактериофагов. Это позволило отобрать варианты фермента, которые эффективно встраивают четыре новые аминокислоты в полипептидные цепи.

Новые аминокислоты могут служить «якорями» для химических меток, позволяя наблюдать за белками в реальном времени. Они также делают белковые препараты более устойчивыми к разрушению, увеличивая время их действия и снижая дозировку.

Технология применима для создания биосенсоров и биоматериалов с заданными свойствами, например хирургических нитей. Однако перед терапевтическим использованием потребуется проверка безопасности.

Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Molecular Biosciences, поданы патентные заявки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
