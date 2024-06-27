Ученые «Сириуса» разработали метод генной терапии для лечения слепоты

Генная терапия, основанная на измененной версии аденоассоциированного вируса rAAV, разработана для доставки модифицированной формы гена AIPL1 в клетки сетчатки. Этот ген играет ключевую роль в развитии амавроза Лебера IV типа, одного из самых тяжелых генетических заболеваний, приводящих к массовой гибели светочувствительных клеток сетчатки, отметили в пресс-службе.

Руководитель направления «Генная терапия» Научно-технологического университета «Сириус» Александр Карабельский подчеркнул, что исследование открывает новые перспективы для лечения не только амавроза Лебера IV типа, но и других наследственных заболеваний. Полученные данные позволяют более точно прогнозировать реакции организма на генную терапию, что может значительно улучшить клинические результаты в будущем.