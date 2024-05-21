Ученые «Сириуса» разработают новые лекарства против инфекций

Основное внимание ученых сосредотачивается на борьбе с антибиотикорезистентными бактериями, в частности, с синегнойной палочкой. Они разрабатывают методы применения препарата на основе наночастиц из белка ферритина, чтобы бороться с инфекциями, вызванными этим опасным возбудителем, добавил Иванов.

Для решения этой проблемы ученые планируют разработать серию лекарственных препаратов с использованием ферритиновых наночастиц. Совместно с китайскими партнерами из университета «Джилин» будет отработаны технологии создания новых препаратов и изучена их антимикробная активность как в лабораторных условиях, так и на моделях животных.