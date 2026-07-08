Ученые «Сириуса» создали адаптивную систему для промышленных роботов

Опубликовано 08 июля 2026, 19:031 мин.
Ученые «Сириуса» создали адаптивную систему для промышленных роботовКомплекс повышает точность сборки
Ученые Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта НТУ «Сириус» представили прототип системы для промышленных манипуляторов, которая позволяет роботам адаптироваться к изменению условий работы без сложной перенастройки. Разработка направлена на повышение точности позиционирования и сокращение времени сборки, пишут «Известия».
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Комплекс включает промышленный манипулятор, камеру технического зрения и силомоментный датчик. Система в реальном времени определяет положение деталей, контролирует силу давления и корректирует действия робота. Исследователи также создали методы калибровки, математические модели контакта с упругими телами и программное обеспечение с алгоритмами стабилизации движения и обмена данными.
Особое внимание уделено резьбовой сборке, на которую приходится более четверти промышленных сборочных операций. По оценке разработчиков, технология может применяться в машиностроении, авиа- и судостроении, а также при работе с композитными материалами.