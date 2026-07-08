Ученые «Сириуса» создали адаптивную систему для промышленных роботов

Комплекс включает промышленный манипулятор, камеру технического зрения и силомоментный датчик. Система в реальном времени определяет положение деталей, контролирует силу давления и корректирует действия робота. Исследователи также создали методы калибровки, математические модели контакта с упругими телами и программное обеспечение с алгоритмами стабилизации движения и обмена данными.

Особое внимание уделено резьбовой сборке, на которую приходится более четверти промышленных сборочных операций. По оценке разработчиков, технология может применяться в машиностроении, авиа- и судостроении, а также при работе с композитными материалами.