Ученые СКФУ начали тестирование отечественных смеси для строительной 3D-печати

Материал должен сохранять пластичность при послойном нанесении и иметь заданные характеристики застывания. Смесь уже применяют для изготовления малых архитектурных форм на строительном 3D-принтере.

Технологию планируют использовать при возведении небольших зданий, беседок, лестниц, мостиков, заборов, садовой мебели и декоративных бетонных элементов.

Костенко отметил, что строительство объекта площадью 100 кв. м с помощью аддитивной технологии может занимать около 36 часов вместо нескольких месяцев при традиционном подходе. Разработка также предполагает сокращение строительных отходов.