Ученые СКФУ начали тестирование отечественных смеси для строительной 3D-печати

Опубликовано 14 августа 2026, 13:111 мин.
Ученые СКФУ начали тестирование отечественных смеси для строительной 3D-печатиПроверяют на малых архитектурных формах
Заместитель проректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) по научной работе, директор Центра инженерных разработок «Центр новых решений» Константин Костенко сообщил, что ученые вуза испытывают отечественную строительную смесь для 3D-печати. Разработка ведется совместно с компанией SmartBuild в рамках работы над отечественной технологией автоматизированного строительства, пишет ТАСС.
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Материал должен сохранять пластичность при послойном нанесении и иметь заданные характеристики застывания. Смесь уже применяют для изготовления малых архитектурных форм на строительном 3D-принтере.
Технологию планируют использовать при возведении небольших зданий, беседок, лестниц, мостиков, заборов, садовой мебели и декоративных бетонных элементов.
Костенко отметил, что строительство объекта площадью 100 кв. м с помощью аддитивной технологии может занимать около 36 часов вместо нескольких месяцев при традиционном подходе. Разработка также предполагает сокращение строительных отходов.