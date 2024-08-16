Ученые Сколтеха предложили новый способ проверки свежести мяса

По словам соавтора работы и одного из ее научных руководителей Федор Федоров, испорченные продукты могут стать причиной множества заболеваний, включая отравления и аллергии. В отличие от традиционного бактериологического анализа, который требует много времени, новая методика позволяет практически мгновенно определить, когда мясо становится несвежим.

С помощью «электронного носа» ученые анализировали изменения запаха мяса, вызванные размножением гнилостных бактерий. На основе этих данных были созданы математические модели, позволяющие точно определить момент, когда продукт начинает портиться. Установлено, что скорость порчи мяса зависит от влажности в камере хранения: чем выше влажность, тем быстрее продукт теряет свежесть.