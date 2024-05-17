Ученые Сколтеха случайно нашли «выключатель» иммунитета бактерий

Открытие было сделано в процессе изучения белка, который, как ожидалось, должен был замедлять иммунную реакцию у одного вида бактерий, но оказалось, что плазмиды могут активировать механизм, полностью отключающий бактериальный иммунитет. Это открытие может иметь важные последствия для понимания работы иммунитета у живых организмов.

Ученые считают, что эти результаты могут помочь лучше понять искусственную манипуляцию иммунной системой как у бактерий, так и у человека. Они отмечают, что исследование этого механизма может привести к разработке новых методов лечения инфекций и других заболеваний.