Ученые Сколтеха создали ИИ для ускоренного анализа лекарств

Опубликовано 02 апреля 2026, 20:151 мин.
Ученые Сколтеха создали ИИ для ускоренного анализа лекарствСистема быстрее AlphaFold в десятки раз
Ученые Сколковского института науки и технологий разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая прогнозирует взаимодействие молекул лекарств с белками в десятки раз быстрее, чем известный алгоритм AlphaFold и другие аналоги. Разработка позволяет ускорить поиск соединений для лечения опасных заболеваний.
В пресс-службе вуза отметили, что многие болезни возникают из-за сбоев в работе белков. Для их подавления ученые ищут короткие молекулы, способные встраиваться в активные участки белков-мишеней. Традиционные методы компьютерного моделирования требуют больших вычислительных ресурсов.
Новая ИИ-система создана командой Сколковского института науки и технологий и стартапа «Лигаанд Про». Ученые уже три года работают над проектом. Следующим этапом станет экспериментальная проверка технологий и внедрение в индустрию. В планах также создание инструментов для генерации молекул и оптимизации их свойств. Разработка поможет быстрее создавать новые лекарства.