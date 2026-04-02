Ученые Сколтеха создали ИИ для ускоренного анализа лекарств

В пресс-службе вуза отметили, что многие болезни возникают из-за сбоев в работе белков. Для их подавления ученые ищут короткие молекулы, способные встраиваться в активные участки белков-мишеней. Традиционные методы компьютерного моделирования требуют больших вычислительных ресурсов.

Новая ИИ-система создана командой Сколковского института науки и технологий и стартапа «Лигаанд Про». Ученые уже три года работают над проектом. Следующим этапом станет экспериментальная проверка технологий и внедрение в индустрию. В планах также создание инструментов для генерации молекул и оптимизации их свойств. Разработка поможет быстрее создавать новые лекарства.