Ученые СО РАН начали монтаж бустерного синхротрона на СКИФ

Перед тем как электроны попадут в основное накопительное кольцо установки, их нужно разогнать до необходимой энергии. Для этого используют линейный и бустерный ускорители, расположенные рядом с установкой. Бустерный ускоритель состоит из 44 гирдеров — магнитных элементов, которые формируют замкнутую орбиту и фокусируют пучок заряженных частиц.

К весне 2025 года все гирдеры будут собраны в кольцо длиной 158 метров и подключены к инженерным системам. Также будет установлена автоматизированная система радиационного контроля. По завершении монтажа планируется испытание ускорителя с электронным пучком, который будет разгоняться до энергии 3 ГэВ за полсекунды.

Для монтажа гирдеров в здании инжектора была установлена высокоточная геодезическая сеть, что позволит соблюсти точность расположения оборудования до 70 микрометров, что эквивалентно толщине человеческого волоса. Это рекордная точность для таких ускорителей, что необходимо для получения нужных параметров электронного пучка.