Ученые СО РАН создали графеновые пленки, излучающие звук при нагреве

Технология получения материала предполагает химическое осаждение из метана на медной фольге. Получаемые пленки демонстрируют прозрачность до 97% и сохраняют свойства при деформации. В отличие от традиционных динамиков, звук здесь образуется без движущихся частей за счет термоакустического эффекта.

Разработка может найти применение в создании незаметных акустических систем для телевизоров и кабин самолетов. Такие покрытия также способны защищать поверхности от обледенения и поглощать внешние шумы.

Исследования начались с изучения теплообмена графеновых нагревателей, а затем перешли к экспериментам с воспроизведением музыкальных композиций.