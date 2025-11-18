В России
Опубликовано 18 ноября 2025, 19:53
Ученые СО РАН создали графеновые пленки, излучающие звук при нагреве

Разработка может заменить динамики в телевизорах
Специалисты Института теплофизики СО РАН разработали графеновые пленки, способные преобразовывать тепло в звуковые волны. Одноатомный слой графена быстро нагревается и остывает, создавая колебания плотности воздуха, которые воспринимаются как звук.
Технология получения материала предполагает химическое осаждение из метана на медной фольге. Получаемые пленки демонстрируют прозрачность до 97% и сохраняют свойства при деформации. В отличие от традиционных динамиков, звук здесь образуется без движущихся частей за счет термоакустического эффекта.

Разработка может найти применение в создании незаметных акустических систем для телевизоров и кабин самолетов. Такие покрытия также способны защищать поверхности от обледенения и поглощать внешние шумы.

Исследования начались с изучения теплообмена графеновых нагревателей, а затем перешли к экспериментам с воспроизведением музыкальных композиций.

