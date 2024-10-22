Ученые СО РАН создали новые катализаторы с помощью 3D-принтеров

В пресс-службе центра рассказали, что гидропроцессы играют ключевую роль в очистке сырья и топлива от нежелательных примесей, таких как сера, азот, кислород и металлы. Традиционно в таких процессах используются гранулы, но их укладка в реакторах может вызывать неоднородность слоя, что отрицательно сказывается на диффузии.

Разработанная технология позволяет печатать прочные блочные катализаторы, которые имеют улучшенные диффузионные характеристики и теплообменные свойства. Процесс включает создание полимерных шаблонов, которые затем заполняются пастой из оксида алюминия. После прокаливания пластик выгорает, оставляя готовый блок.

Преимущества новой технологии включают возможность получения катализаторов любой формы, включая сложные и неправильные, с точно заданной внутренней структурой каналов. Это обеспечивает эффективный массо- и теплоперенос, что делает их конкурентоспособными по сравнению с традиционными гранулированными катализаторами.