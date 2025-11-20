Ученые СО РАН создали управляемые нанозоны на поверхности кремния

Исследование впервые продемонстрировало механизмы перераспределения олова по кремниевой поверхности и его взаимодействия с атомами кремния. Процесс осуществляется в вакуумных камерах с точным контролем концентрации атомов и скорости их осаждения.

Разработка открывает возможности для создания новых материалов электроники, включая высокочастотные приборы, сенсоры следующего поколения и элементы перспективной логики. Метод позволяет управлять поведением электронов и протеканием тока в нанометровых участках, что важно как для технологии производства полупроводников, так и для физики.