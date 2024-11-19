Ученые СО РАН улучшили точность редактирования ДНК

Исследователи выяснили, что положения 11, 18 и 21 в последовательности ДНК играют критическую роль в процессе редактирования. Если в этих точках отсутствуют «правильные» нуклеотиды, эффективность фермента резко снижается. Воздействие на эти участки позволяет направить фермент Cas9 к строго определенному месту, предотвращая случайные изменения в геноме.

Для экспериментов сотрудники института создали панель ДНК с разными участками, образующими комплексы разной степени эффективности. Эти данные, объединенные с ранее существующими исследованиями, помогут ученым точнее выбирать целевые последовательности для редактирования генома.