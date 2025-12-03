Ученые создадут базу данных экологических рисков в Красноярске

В новую систему войдет информация о концентрации загрязняющих веществ в воздухе, климатических факторах и демографических показателях. База будет аккумулировать данные по изменению уровня вредных выбросов во времени и пространстве, учитывать погодные риски, а также сведения о населении, включая пол, возраст и статистику заболеваний.

Это особенно актуально для Красноярска, где с начала 2025 года более десяти раз объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий. При безветренной погоде возникает приземная инверсия, что приводит к накоплению выхлопных газов и промышленных выбросов.

На основе базы данных ученые верифицируют комплексную математическую модель. Она позволит прогнозировать риски для здоровья и оценивать эффективность защитных мер.