Ученые создадут базу данных о жизни в северных районах Якутии

База данных будет содержать информацию о качестве жизни и социокультурной устойчивости, основываясь на 32 показателях. Она позволит отслеживать изменения в этнической ситуации и социальном состоянии коренных малочисленных народов Севера Якутии.

Проект включает данные о 70 поселениях 21 района, где проживают коренные народы. Каждый район имеет свои особенности в отношении традиционного образа жизни и восприятия этнической идентичности.

Эта база данных будет полезна для местных властей, бизнеса и ученых, помогая им понять специфику региона и развития коренных сообществ.