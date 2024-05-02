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Опубликовано 02 мая 2024, 11:18
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Ученые создадут базу данных о жизни в северных районах Якутии

Она будет содержать информацию на основе 32 показателей
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера РАН запускает проект по созданию базы данных о качестве жизни в северных и арктических районах Якутии. Этот проект основывается на многолетних исследованиях и экспертизе в этих регионах.
Ученые создадут базу данных о жизни в северных районах Якутии

© Ferra.ru

База данных будет содержать информацию о качестве жизни и социокультурной устойчивости, основываясь на 32 показателях. Она позволит отслеживать изменения в этнической ситуации и социальном состоянии коренных малочисленных народов Севера Якутии.

Проект включает данные о 70 поселениях 21 района, где проживают коренные народы. Каждый район имеет свои особенности в отношении традиционного образа жизни и восприятия этнической идентичности.

Эта база данных будет полезна для местных властей, бизнеса и ученых, помогая им понять специфику региона и развития коренных сообществ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#данные