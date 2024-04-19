Ученые создадут реестр древних сооружений в Большом Сочи

По словам заведующего сектором историко-культурного наследия лаборатории, Андрея Кизилова, создание реестра является частью государственного задания. В дальнейшем планируется разработка доступного каталога дольменов для широкой публики, включая визуализацию в формате 3D.

Дольмены, сооруженные в Большом Сочи около 3,5−4,5 тыс. лет назад, представляют собой древние погребальные и культовые сооружения. Эти мегалиты отражают древние культурные практики и имеют большое значение для исследования истории региона.

Ученые отмечают, что строительство дольменов было распространено на Западном Кавказе примерно в течение 2 тыс. лет. Они являлись частью общей мегалитической культуры и использовались для создания сакральных пространств.

Сейчас исследователи обращают особое внимание на две дольменообразные гробницы, обнаруженные на склоне горы Ачишхо в районе Красной поляны. Эти сооружения, выполненные из плиточного песчаника, представляют интерес для науки и впервые изучаются с момента своего обнаружения около 30 лет назад.