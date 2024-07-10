Ученые создали антимикробный препарат на основе антарктических бактерий

Как объяснил профессор Артемий Гончаров, эти пептиды имеют уникальные свойства, которые нарушают оболочку микроорганизмов, включая вирусы и грибы, что приводит к их гибели. Ученые выделили наиболее перспективные штаммы бактерий и разработали на их основе препарат, способный эффективно бороться с патогенами, на которые не действуют традиционные антибиотики.

Новый препарат представляет собой комбинацию живых микроорганизмов, способных синтезировать антимикробные вещества внутри организма, что делает его особенно эффективным в борьбе с инфекционными заболеваниями. Разработка открывает новые перспективы в лечении патологий, вызванных резистентными к лекарствам микроорганизмами, и может стать важным вкладом в медицинскую практику.