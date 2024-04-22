Ученые создали безалкогольное вино, защищающее почки

Проведенные эксперименты в лаборатории НИУ БелГУ показали, что этот напиток обладает высоким содержанием антиоксидантов, которые могут предотвратить повреждения почек при проведении рентгеноконтрастных процедур.

Безалкогольное вино было изготовлено по оригинальной технологии из северных сортов винограда, которые были специально подобраны и выращены селекционерами-генетиками университета в ботаническом саду НИУ БелГУ. Установка, разработанная физиками университета, позволяет удалить алкоголь, сохраняя и даже увеличивая количество полезных веществ, таких как полифенолы и другие антиоксиданты, добавили в вузе.

Директор НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Покровский подчеркнул, что антиоксидантные свойства этого вина могут помочь предотвратить эндотелиальную дисфункцию при воспалении, включая постковидный синдром.

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