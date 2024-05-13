Ученые создали лазерную систему розжига угля

Традиционно для нагрева котлов на ТЭЦ используется мазут, что сопровождается высокими затратами и загрязнением окружающей среды. Новый метод розжига угля без использования мазута поможет уменьшить вредные выбросы и снизить эксплуатационные расходы, отметили в пресс-службе.

Ученые исследовали 10 различных марок угля и разработали прототип котла на кипящем слое угля, который разжигается лазерным импульсом. Полученные данные позволили определить энергетические пороги зажигания для различных типов угля, что имеет ключевое значение для эффективного использования этого метода в промышленности.