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21:27, 08 ноября 2023
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Ученые создали новый метод лечения ожирения у детей

С помощью воздействие на мозг

Исследователи из Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (СГМУ) создали инновационный способ борьбы с ожирением у детей, основанный на использовании электромагнитных воздействий на процессы в головном мозге, сообщает РИА Новости.

Ученые создали новый метод лечения ожирения у детей

© Ferra.ru

Исследование, проведенное учеными, выявило, что сочетание транскраниальной магнитотерапии и транскраниальной электростимуляции оказывает положительное воздействие на гормональный баланс организма. У детей с ожирением были замечены снижение уровня тестостерона и бета-эндорфина, а также уровня других гормонов, что способствовало уменьшению аппетита и массы тела.

Ожирение сегодня стало глобальной проблемой, затрагивающей как взрослых, так и детей. Это часто вызвано современным образом жизни, включая избыточное потребление высококалорийных продуктов, недостаток физической активности и другие факторы.

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