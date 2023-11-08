Ученые создали новый метод лечения ожирения у детей

Исследование, проведенное учеными, выявило, что сочетание транскраниальной магнитотерапии и транскраниальной электростимуляции оказывает положительное воздействие на гормональный баланс организма. У детей с ожирением были замечены снижение уровня тестостерона и бета-эндорфина, а также уровня других гормонов, что способствовало уменьшению аппетита и массы тела.

Ожирение сегодня стало глобальной проблемой, затрагивающей как взрослых, так и детей. Это часто вызвано современным образом жизни, включая избыточное потребление высококалорийных продуктов, недостаток физической активности и другие факторы.