Ученые создали полностью российские антенны для интернета вещей

Опубликовано 31 мая 2024, 16:35
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Ученые создали полностью российские антенны для интернета вещейОни недорогие
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университет «ЛЭТИ» разработали недорогие антенны для устройств, используемых в «интернете вещей». Разработка полностью основана на российских компонентах, что поможет снизить зависимость от импорта в этой сфере.
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Новые антенны работают в W-диапазоне (75−100 ГГц) и могут применяться в многоабонентских системах, например, в сетях «интернета вещей».
Разработка антенн велась в рамках программы «ЛЭТИ» «Приоритет 2030». Инженеры университета спроектировали, смоделировали и собрали устройства, а также протестировали их с помощью измерительных систем отечественного производства, предоставленных челябинским производителем «ПЛАНАР».
Тестирования показали, что антенны ЛЭТИ универсальны и подходят для использования в самых разных сферах, как в промышленности, так и в сфере услуг.