Ученые создали полностью российские антенны для интернета вещей

Новые антенны работают в W-диапазоне (75−100 ГГц) и могут применяться в многоабонентских системах, например, в сетях «интернета вещей».

Разработка антенн велась в рамках программы «ЛЭТИ» «Приоритет 2030». Инженеры университета спроектировали, смоделировали и собрали устройства, а также протестировали их с помощью измерительных систем отечественного производства, предоставленных челябинским производителем «ПЛАНАР».

Тестирования показали, что антенны ЛЭТИ универсальны и подходят для использования в самых разных сферах, как в промышленности, так и в сфере услуг.