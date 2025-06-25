Ученые создали сверхточный метод анализа наноматериалов

Основу технологии составляет зонд с металлическим напылением — на его кончике формируется кластер из серебра, золота или платины. При воздействии лазерного луча под зондом возникает мощное электрическое поле, а в сочетании с нанодисками на подложке образуется так называемая «горячая точка» — область интенсивного электромагнитного взаимодействия.

Эта область усиливает рассеяние сигнала в десятки тысяч раз, что позволяет получить данные о составе материала с пространственным разрешением до 2 нанометров. Такой подход позволяет исследовать вещества более точно, чем стандартные методы.

По словам ученых, разработка открывает новые возможности в создании компонентов наноэлектроники. В перспективе технология может использоваться для разработки молекулярных роботов, нанодатчиков, дронов-насекомых и других миниатюрных устройств, включая системы для доставки лекарств и мониторинга окружающей среды.