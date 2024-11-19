Ученые создали виртуальный тур по древним петроглифам Алтая

Опубликовано 19 ноября 2024, 16:091 мин.
Ученые создали виртуальный тур по древним петроглифам АлтаяТеперь увидеть наскальные рисунки можно, не покидая дома
В пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН сообщили, что ученые вуза впервые разработали виртуальный тур, позволяющий всем желающим «посетить» место древних наскальных изображений. Проект создан при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках программы популяризации науки и технологий.
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Виртуальный тур переносит зрителей в долину реки Елангаш, расположенную в Горном Алтае. На протяжении десятков километров здесь сохранилось около 30 тысяч петроглифов — рисунков, выбитых или нанесенных краской на камни древними людьми, отметили в пресс-службе.
Петроглифы долины Елангаш считаются одной из главных «жемчужин» археологического наследия Алтая. Из-за удаленности многие ценители древнего искусства до сих пор не могли лично увидеть этот памятник. Новый виртуальный тур решает эту проблему, предоставляя доступ к уникальным артефактам в удобном онлайн-формате.