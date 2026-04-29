Опубликовано 29 апреля 2026, 20:52
Ученые СПбГУ создали новый тип логических элементов для нейроморфных чипов

Энергонезависимая память
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что ученые вуза предложили свежий подход к созданию логических элементов для нейроморфных микросхем. В основе разработки лежат ячейки резистивной памяти, или ReRAM. Эти компоненты не теряют данные при отключении питания.
Технология объединяет функции вычисления и хранения прямо внутри чипа. В традиционной архитектуре фон Неймана процессор и память работают с разной скоростью, что тормозит системы искусственного интеллекта. Новый метод позволяет выполнять логическую операцию и сохранять результат за один такт без дополнительных импульсов.

Как пояснил профессор кафедры микро- и наноэлектроники ЛЭТИ, ведущий сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейроморфная электроника и вычисления в памяти» (НИЛ «НМЭВП») Евгений Рындин, входные и выходные напряжения элементов соответствуют стандартам КМОП-логики. Это избавляет от согласующих схем и снижает энергопотребление.

Руководитель НИЛ «НМЭВП» Наталья Андреева добавила, что наноразмерные слои памяти встраиваются на финальном этапе производства через молекулярное наслаивание.

Разработка полностью совместима с серийными КМОП-процессами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
