Ученые СПбПУ создали способ доставки лекарств к опухолям с помощью наночастиц

В основе разработки лежат наночастицы диоксида кремния, поверхность которых покрывают полиэтиленимином. Такой материал помогает удерживать больше действующего вещества и постепенно высвобождать его в организме. В экспериментах носитель смог связать более 70% препарата и сохранять его до 18 дней, отметили в ведомстве.

Создание наночастиц проходит в пять этапов при комнатной температуре и нейтральной кислотности без применения агрессивных реагентов. По оценке разработчиков, технология позволяет снизить токсическую нагрузку на организм примерно на 30%. В дальнейшем метод планируют применять при лечении рака молочной железы и яичников.