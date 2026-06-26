В России
Опубликовано 26 июня 2026, 14:57
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Ученые СПбПУ создали способ доставки лекарств к опухолям с помощью наночастиц

Технология снижает токсическую нагрузку на организм
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали и запатентовали метод доставки противоопухолевых препаратов с помощью наночастиц диоксида кремния. Технология предназначена для более точного воздействия лекарств на пораженные органы.
Ученые СПбПУ создали способ доставки лекарств к опухолям с помощью наночастиц

© Ferra.ru

В основе разработки лежат наночастицы диоксида кремния, поверхность которых покрывают полиэтиленимином. Такой материал помогает удерживать больше действующего вещества и постепенно высвобождать его в организме. В экспериментах носитель смог связать более 70% препарата и сохранять его до 18 дней, отметили в ведомстве.

Создание наночастиц проходит в пять этапов при комнатной температуре и нейтральной кислотности без применения агрессивных реагентов. По оценке разработчиков, технология позволяет снизить токсическую нагрузку на организм примерно на 30%. В дальнейшем метод планируют применять при лечении рака молочной железы и яичников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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