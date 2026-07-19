Ученые ТГУ выяснили, как зимний лед влияет на выбросы парниковых газов

Опубликовано 19 июля 2026, 15:581 мин.
Ученые ТГУ выяснили, как зимний лед влияет на выбросы парниковых газовГазы накапливаются в водоемах Западной Сибири
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Томского государственного университета (ТГУ) изучили накопление парниковых газов в водоемах Западной Сибири. Исследование показало, что зимой подо льдом увеличиваются концентрации углекислого газа и метана, а после таяния льда происходит их резкий выход в атмосферу, пишет ТАСС.
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Для работы специалисты изучали водоемы разного размера: от небольших луж площадью менее 100 кв. м до озер площадью более 1 кв. км. Пробы воды брали четыре раза в год: летом, осенью, зимой и весной.
Исследователи установили, что после вскрытия льда выбросы углекислого газа могут возрастать в 7,8 раза, а метана более чем в 10 раз. На тестовом участке в районе Большого Васюганского болота водоемы площадью свыше 0,1 кв. км выделяли до 72,5 кг углерода в год в виде углекислого газа и до 58,4 кг углерода в год в виде метана, отметили в пресс-службе.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.