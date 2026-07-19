Ученые ТГУ выяснили, как зимний лед влияет на выбросы парниковых газов

Для работы специалисты изучали водоемы разного размера: от небольших луж площадью менее 100 кв. м до озер площадью более 1 кв. км. Пробы воды брали четыре раза в год: летом, осенью, зимой и весной.

Исследователи установили, что после вскрытия льда выбросы углекислого газа могут возрастать в 7,8 раза, а метана более чем в 10 раз. На тестовом участке в районе Большого Васюганского болота водоемы площадью свыше 0,1 кв. км выделяли до 72,5 кг углерода в год в виде углекислого газа и до 58,4 кг углерода в год в виде метана, отметили в пресс-службе.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.