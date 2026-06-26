Ученые УрФУ повысили извлечение золота из руд

Опубликовано 26 июня 2026, 15:041 мин.
Ученые УрФУ повысили извлечение золота из рудНовый метод проверяют на рудах Узбекистана
В Уральском федеральном университете (УрФУ) сообщили, что ученые вуза разработали технологию, которая позволяет увеличить выход золота при переработке сложных руд. Метод уже проверили на сырье с Маломырского месторождения в Амурской области, где эффективность извлечения металла выросла с 68% до 90%.
© Ferra.ru
В основе разработки используется лигносульфонат, получаемый как побочный продукт переработки древесины. Добавка помогает улучшить процесс гидрометаллургической переработки углеродистых концентратов.
В департаменте по связям с общественностью вуза отметили, что технология предусматривает атмосферное выщелачивание азотной кислотой с применением поверхностно-активных веществ. При этом кислоту используют повторно, а опасные соединения переводятся в менее вредную форму.
Сейчас ученые тестируют метод на руде с месторождений Узбекистана. Исследование поддержано Российским научным фондом.