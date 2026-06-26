Ученые УрФУ повысили извлечение золота из руд

В основе разработки используется лигносульфонат, получаемый как побочный продукт переработки древесины. Добавка помогает улучшить процесс гидрометаллургической переработки углеродистых концентратов.

В департаменте по связям с общественностью вуза отметили, что технология предусматривает атмосферное выщелачивание азотной кислотой с применением поверхностно-активных веществ. При этом кислоту используют повторно, а опасные соединения переводятся в менее вредную форму.

Сейчас ученые тестируют метод на руде с месторождений Узбекистана. Исследование поддержано Российским научным фондом.