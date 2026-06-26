В России
Опубликовано 26 июня 2026, 15:04
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Ученые УрФУ повысили извлечение золота из руд

Новый метод проверяют на рудах Узбекистана
В Уральском федеральном университете (УрФУ) сообщили, что ученые вуза разработали технологию, которая позволяет увеличить выход золота при переработке сложных руд. Метод уже проверили на сырье с Маломырского месторождения в Амурской области, где эффективность извлечения металла выросла с 68% до 90%.
Ученые УрФУ повысили извлечение золота из руд

© Ferra.ru

В основе разработки используется лигносульфонат, получаемый как побочный продукт переработки древесины. Добавка помогает улучшить процесс гидрометаллургической переработки углеродистых концентратов.

В департаменте по связям с общественностью вуза отметили, что технология предусматривает атмосферное выщелачивание азотной кислотой с применением поверхностно-активных веществ. При этом кислоту используют повторно, а опасные соединения переводятся в менее вредную форму.

Сейчас ученые тестируют метод на руде с месторождений Узбекистана. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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