Ученые «Вектора» обнаружили в России более 60 новых вирусов

По словам руководителя, образцы для анализа поступили из более чем 50 субъектов федерации. Специалисты не только выявили новые вирусы, но и изучили их генетическую структуру и биологические свойства. Основной задачей является оценка эволюционного потенциала этих патогенов и прогнозирования возможного появления штаммов с пандемическими свойствами.

Для решения этой задачи в «Векторе» планируют активно применять искусственный интеллект и нейросети. Эти технологии помогут предсказывать структуры новых лекарств и вакцин.