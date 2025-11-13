Ученые «Вектора» обнаружили в России более 60 новых вирусов

Опубликовано 13 ноября 2025, 22:261 мин.
Ученые «Вектора» обнаружили в России более 60 новых вирусовИсследования ведутся в рамках национального проекта «Виром»
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Агафонов сообщил об обнаружении более 60 ранее неизвестных вирусов на территории России. Работа проводится в рамках национального проекта «Виром Российской Федерации», направленного на предотвращение глобальных пандемий.
По словам руководителя, образцы для анализа поступили из более чем 50 субъектов федерации. Специалисты не только выявили новые вирусы, но и изучили их генетическую структуру и биологические свойства. Основной задачей является оценка эволюционного потенциала этих патогенов и прогнозирования возможного появления штаммов с пандемическими свойствами.
Для решения этой задачи в «Векторе» планируют активно применять искусственный интеллект и нейросети. Эти технологии помогут предсказывать структуры новых лекарств и вакцин.