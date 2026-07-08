Ученые ЮФУ научились выращивать наноструктуры на кремнии по заданному рисунку

Метод основан на локальном облучении кремния ионами галлия по заданному рисунку. Ученые выяснили, что ростом наноструктур управляет количество попадающих в определенную область ионов галлия, а не энергия воздействия или длительность последующей термической обработки. Это позволяет подавлять или, наоборот, стимулировать формирование структур в нужных местах, отметили в пресс-службе.

Во время экспериментов специалисты получили не только геометрические фигуры, но также наноструктуры в виде логотипа и аббревиатуры ЮФУ. Следующим этапом станет создание прототипов источника и приемника оптического излучения и адаптация технологии для производства.