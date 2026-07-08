Ученые ЮФУ научились выращивать наноструктуры на кремнии по заданному рисунку

Опубликовано 08 июля 2026, 18:121 мин.
Ученые ЮФУ научились выращивать наноструктуры на кремнии по заданному рисункуТехнология упростит создание фотонных чипов
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вуза представили технологию, позволяющую выращивать сверхтонкие полупроводниковые наноструктуры в заранее заданных точках кремниевой поверхности. По данным вуза, разработка может использоваться при создании фотонных чипов, оптических сенсоров и других устройств. Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Alloys and Compounds», пишет ТАСС.
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Метод основан на локальном облучении кремния ионами галлия по заданному рисунку. Ученые выяснили, что ростом наноструктур управляет количество попадающих в определенную область ионов галлия, а не энергия воздействия или длительность последующей термической обработки. Это позволяет подавлять или, наоборот, стимулировать формирование структур в нужных местах, отметили в пресс-службе.
Во время экспериментов специалисты получили не только геометрические фигуры, но также наноструктуры в виде логотипа и аббревиатуры ЮФУ. Следующим этапом станет создание прототипов источника и приемника оптического излучения и адаптация технологии для производства.