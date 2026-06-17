В России
Опубликовано 17 июня 2026, 11:57
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Ученые ЮФУ создали треугольные комплексы квантовых точек

Разработка нужна для квантовых технологий
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вуза впервые получили комплексы из трех квантовых точек, расположенных в строго заданной треугольной геометрии. Разработка может использоваться при создании элементов квантовых компьютеров, квантовых симуляторов, фотонных интегральных схем и источников запутанных фотонов.
Ученые ЮФУ создали треугольные комплексы квантовых точек

© Ferra.ru

Квантовые точки представляют собой полупроводниковые объекты нанометрового размера. Благодаря удержанию электронов в очень малом объеме они обладают дискретным энергетическим спектром и способны излучать свет определенной длины волны.

Исследователи предложили метод, при котором квантовые точки формируются непосредственно во время роста кристалла. Заранее подготовленная геометрия поверхности направляет их самоорганизацию в треугольные структуры. По данным авторов, до 93% квантовых точек формируются в заданных позициях, отметили в вузе.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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