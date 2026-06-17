Ученые ЮФУ создали треугольные комплексы квантовых точек

Квантовые точки представляют собой полупроводниковые объекты нанометрового размера. Благодаря удержанию электронов в очень малом объеме они обладают дискретным энергетическим спектром и способны излучать свет определенной длины волны.

Исследователи предложили метод, при котором квантовые точки формируются непосредственно во время роста кристалла. Заранее подготовленная геометрия поверхности направляет их самоорганизацию в треугольные структуры. По данным авторов, до 93% квантовых точек формируются в заданных позициях, отметили в вузе.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.