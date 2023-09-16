Ученые Югры и Китая обсудили влияние глобального потепления на климат

Мы работаем в рамках Российско-Азиатского консорциума арктических исследований, благодаря которому наш вуз взаимодействует с Океаническим университетом Китая. На Восточном экономическом форуме мы подводили итоги нашей работы и отметили очень большие успехи в изучении климатической повестки. На правах сопредседателя РАКАИ предлагаю рассмотреть возможность участия в данном взаимодействии коллег как из России, так и из Китая.