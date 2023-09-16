Ученые Югры и Китая обсудили влияние глобального потепления на климат

Ученые Югры и Китая обсудили влияние глобального потепления на климатВ рамках 15-ой российско-китайской конференции по изменению климата
В Югорском государственном университете в Ханты-Мансийске прошла 15-ая российско-китайская конференция по изменению климата, в том числе в Арктике. На конференции собрались ученые России и Китая, чтобы обсудить влияние глобального потепления на климат.
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На конференцию в Ханты-Мансийске прибыли ведущие ученые-климатологи из Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и Института физики атмосферы Китайской Академии Наук.
Делегации встречал и приветствовал ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.
Мы работаем в рамках Российско-Азиатского консорциума арктических исследований, благодаря которому наш вуз взаимодействует с Океаническим университетом Китая. На Восточном экономическом форуме мы подводили итоги нашей работы и отметили очень большие успехи в изучении климатической повестки. На правах сопредседателя РАКАИ предлагаю рассмотреть возможность участия в данном взаимодействии коллег как из России, так и из Китая.