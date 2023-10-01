Ученый Данилов-Данильян: мир успешно борется только с озоновыми дырами

Выступая на Алтайском экономическом форуме «Нить природы», он подчеркнул, что «абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя».

По словам ученого, характеристики озонового слоя улучшились после принятия Монреальского протокола и выполнения всех обязательств, изложенных в соглашении.

Однако Данилов-Данильян отметил, что все остальные глобальные экологические показатели демонстрируют негативные тенденции. Это и рост концентрации парниковых газов в атмосфере, и сокращение лесных массивов, и расширение масштабов опустынивания, и продолжающееся химическое загрязнение почв.