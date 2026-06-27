Ученый МФТИ создал модель прогрева прибрежных вод Черного моря

Ранее подобные расчеты могли давать значительные ошибки, так как стандартные океанические модели не учитывали влияние «желтого вещества». Это смесь органических соединений, которые попадают в море с речным стоком или образуются в процессе жизнедеятельности морских организмов.

Для настройки модели ученые использовали многолетние измерения на полигоне Института океанологии РАН. Проверка показала, что расчеты ослабления света с глубиной отличаются от данных приборов примерно на 4%.

Новая система помогла изучить прогрев воды у берегов Геленджика с апреля по сентябрь и оценить изменения верхнего слоя моря, влияющего на циркуляцию между теплыми и холодными водами.