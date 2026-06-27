В России
Опубликовано 27 июня 2026, 13:42
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Ученый МФТИ создал модель прогрева прибрежных вод Черного моря

Расчеты учитывают органику в воде
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российский океанолог, доцент вуза Дмитрий Глуховец разработал модель. Она позволяет точнее рассчитывать влияние солнечного света и тепла на прогрев прибрежной зоны Черного моря в летний период. Подход учитывает повышенную мутность воды из-за содержания растворенных органических веществ.
Ученый МФТИ создал модель прогрева прибрежных вод Черного моря

© Ferra.ru

Ранее подобные расчеты могли давать значительные ошибки, так как стандартные океанические модели не учитывали влияние «желтого вещества». Это смесь органических соединений, которые попадают в море с речным стоком или образуются в процессе жизнедеятельности морских организмов.

Для настройки модели ученые использовали многолетние измерения на полигоне Института океанологии РАН. Проверка показала, что расчеты ослабления света с глубиной отличаются от данных приборов примерно на 4%.

Новая система помогла изучить прогрев воды у берегов Геленджика с апреля по сентябрь и оценить изменения верхнего слоя моря, влияющего на циркуляцию между теплыми и холодными водами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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