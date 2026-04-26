Ученый НГУ: ИИ сократит рабочую неделю до четырех дней

Опубликовано 26 апреля 2026, 14:401 мин.
Ученый НГУ: ИИ сократит рабочую неделю до четырех днейЭксперт связал это с ростом производительности труда
Индустриальный доцент Новосибирского госуниверситета (НГУ), научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий вуза Иван Бондаренко считает, что массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) создает материальные предпосылки для четырехдневной рабочей недели, пишет ТАСС.
Ученый отметил, что под удар ИИ попадают в первую очередь бухгалтеры, юристы по типовым сделкам, переводчики, журналисты, часть программистов, а также специалисты клиентской поддержки, маркетинга и дизайна шаблонных материалов.
Работодателям придется перестраивать процессы, вкладываться в переобучение сотрудников и честно обсуждать с коллективом, как распределяется выгода от роста производительности. Станет ли четырехдневная неделя реальностью, зависит от того, направит ли общество высвободившееся время на досуг и развитие человека или на интенсификацию труда оставшихся работников, отметил Бондаренко.