Ученый ПНИПУ: приливы от Юпитера и Венеры помогают Солнцу сохранять 11-летний цикл

Раньше считалось, что цикл зависит только от преобразования энергии заряженных частиц в магнитное поле. Однако современные теории показывают, что суммарное притяжение планет помогает стабилизировать ритм. Цикл «раскачивает» Солнце от спокойствия к бурному пику с пятнами, вспышками и выбросами плазмы.

Эти изменения сказываются на Земле: происходят магнитные бури, сияния видны даже в неполярных широтах, а спутники и линии электропередач испытывают перегрузки. Хотя текущий цикл идёт на спад, вероятность сильных вспышек сохраняется. Наблюдения за космической погодой остаются актуальными.

«Однако в последние десятилетия учёные выдвинули убедительную теорию о том, что планеты нашей системы, особенно Юпитер, Венера и Земля, тоже влияют на цикл. Каждые 11 лет они выстраиваются в одну линию, и их суммарное гравитационное притяжение создаёт на звезде эффекты, похожие на лунные приливы на Земле. Это воздействие работает как метроном: подталкивает магнитные поля светила к перестройке и помогает им сохранять стабильный 11-летний ритм», — отметил Бурмистров.