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В России
Опубликовано 10 апреля 2024, 22:31
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Ученый рассказал о научной программе Российской орбитальной станции

Запланировано проведение пяти экспериментов
На пресс-конференции в Москве научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов рассказал о планах научной программы Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, в рамках этой программы запланировано проведение пяти экспериментов, направленных на изучение свойств космических лучей.
Ученый рассказал о научной программе Российской орбитальной станции

© Ferra.ru

В дополнение к этому, ученые готовятся создать оптический телескоп, аналогичный европейской орбитальной обсерватории GAIA. Этот телескоп будет установлен на борту РОС и будет использоваться для составления полного обзора ночного неба с точной фотометрией, то есть точными измерениями интенсивности излучения от небесных объектов.

Проект создания телескопа будет реализован, если будут выделены соответствующие финансовые ресурсы. Он поможет астрономам собрать данные для астрономических исследований и выполнить аналогичные астрометрические наблюдения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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