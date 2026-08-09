Ученый рассказал о влиянии мегапроектов на развитие регионов России

Специалист выделил несколько эффектов. Во-первых, создаются новые рабочие места. Во-вторых, развивается инфраструктура: дороги, связь, энергоснабжение. Но самым важным он считает рост интеллектуального капитала. Мегапроекты привлекают талантливую молодежь, укрепляют научные школы и повышают престиж образования.

Все это относится и к Байкальскому нейтринному телескопу. Он также способствует международному сотрудничеству. Без данных этого телескопа, например, невозможно получить полную нейтринную карту неба. Танаев подчеркнул, что работающая установка такого уровня подтверждает статус страны как великой научной державы.