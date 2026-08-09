Ученый рассказал о влиянии мегапроектов на развитие регионов России

Опубликовано 09 августа 2026, 22:221 мин.
Ученый рассказал о влиянии мегапроектов на развитие регионов РоссииБайкальский телескоп назвали примером такого проекта
директор НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета Андрей Танаев в беседе с «Известиями» рассказал о влиянии мегапроектов на развитие регионов. По его словам, каждый рубль, вложенный в установку класса «мегасайенс», возвращается в экономику в кратном размере.
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Специалист выделил несколько эффектов. Во-первых, создаются новые рабочие места. Во-вторых, развивается инфраструктура: дороги, связь, энергоснабжение. Но самым важным он считает рост интеллектуального капитала. Мегапроекты привлекают талантливую молодежь, укрепляют научные школы и повышают престиж образования.
Все это относится и к Байкальскому нейтринному телескопу. Он также способствует международному сотрудничеству. Без данных этого телескопа, например, невозможно получить полную нейтринную карту неба. Танаев подчеркнул, что работающая установка такого уровня подтверждает статус страны как великой научной державы.