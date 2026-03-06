Учителей из Свердловской области научат распознавать тексты, написанные ИИ

В рамках курса педагоги научатся создавать учебные задания и материалы с помощью ИИ, разрабатывать интерактивные уроки и организовывать обратную связь с учениками. Особое внимание уделено распознаванию работ, выполненных с использованием нейросетей, что способствует соблюдению академической честности.

Проект реализуется Институтом развития образования Свердловской области совместно с «Яндекс» в рамках программы «Яндекс. Образование». ИИ-инструменты позволят снизить рутинную нагрузку, давая учителям больше времени для персональной работы с детьми.

Обучение охватит также педагогов Москвы и Московской области, после чего курс будет доступен учителям по всей России.