Учёные испытают новый метод навигации на российской космической станции

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, новый метод навигации позволит избавиться от необходимости обмениваться радиосигналами.

Пульсары — это своеобразные «космические маяки», излучающие узкие пучки радиоволн. Они возникают из остатков взорвавшихся сверхновых и характеризуются очень точной периодичностью излучения.

В настоящее время для определения положения космических аппаратов используется обмен радиосигналами, что не всегда эффективно. Поэтому разработка альтернативных методов навигации становится все более актуальной задачей. Использование пульсаров как космических маяков открывает новые перспективы в этой области и может значительно улучшить точность определения расстояний между космическими объектами.