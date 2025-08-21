Учёные ИТМО разработали новый способ передачи данных в космосе

Технология использует явление орбитального углового момента света, позволяя создавать множественные каналы в одном луче. Это аналогично использованию разных частот в радиосвязи, но с значительно большей плотностью данных. Для генерации таких пучков применён нелинейный кристалл бета-бората бария, преобразующий исходный лазерный сигнал в устойчивую «гребёнку» вихревых состояний.

Ключевое преимущество метода — устойчивость к внешним помехам, таким как облака или космическая пыль. Это решает одну из основных проблем свободно-пространственной оптической связи, чья стабильность ранее сильно зависела от условий среды. Скорость передачи данных может превышать текущие показатели в 20 Гбит/с.

Разработка упрощает создание высокоскоростных каналов между спутниками и наземными станциями. Метод не требует сложного оборудования и может быть развёрнут в любом месте. Это особенно важно для развития спутниковых группировок и космических миссий.

В исследовании участвовали учёные из Института общей и неорганической химии РАН и НИУ «МИЭТ».