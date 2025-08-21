В России
Учёные ИТМО разработали новый способ передачи данных в космосе

Технология увеличивает скорость и надёжность космической связи
В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что учёные вуза совместно с коллегами из других научных центров создали метод повышения пропускной способности космической связи. Разработка основана на использовании «закрученных» лазерных пучков, каждый из которых действует как независимый канал передачи информации.
Технология использует явление орбитального углового момента света, позволяя создавать множественные каналы в одном луче. Это аналогично использованию разных частот в радиосвязи, но с значительно большей плотностью данных. Для генерации таких пучков применён нелинейный кристалл бета-бората бария, преобразующий исходный лазерный сигнал в устойчивую «гребёнку» вихревых состояний.

Ключевое преимущество метода — устойчивость к внешним помехам, таким как облака или космическая пыль. Это решает одну из основных проблем свободно-пространственной оптической связи, чья стабильность ранее сильно зависела от условий среды. Скорость передачи данных может превышать текущие показатели в 20 Гбит/с.

Разработка упрощает создание высокоскоростных каналов между спутниками и наземными станциями. Метод не требует сложного оборудования и может быть развёрнут в любом месте. Это особенно важно для развития спутниковых группировок и космических миссий.

В исследовании участвовали учёные из Института общей и неорганической химии РАН и НИУ «МИЭТ».

