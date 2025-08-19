Учёные из МГУ нашли новые маркеры для диагностики болезней печени и диабета

Опубликовано 19 августа 2025, 12:001 мин.
Учёные из МГУ нашли новые маркеры для диагностики болезней печени и диабетаОткрытие поможет точнее выявлять заболевания
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из других стран обнаружили 16 участков генома, связанных с развитием серьёзных заболеваний. Эти участки влияют на процесс N-гликозилирования — присоединения углеводов к белкам крови, что играет ключевую роль в работе организма.
© Ferra.ru
Нарушения этого механизма могут приводить к патологиям печени, диабету I и II типа, ревматоидному артриту, ишемической болезни сердца и даже некоторым онкологическим заболеваниям. Учёные также установили связь между сбоями в липидном обмене и уровнем определённых гликанов в крови.
Исследователи создали крупнейшую в мире базу данных, включающую более 10 тысяч образцов гликомов и геномов. Это позволит точнее диагностировать заболевания на ранних стадиях и разрабатывать новые методы лечения.
Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Communications.