Учёные из Самары изучили влияние бактериальной инфекции на сердце

В своих экспериментах учёные смоделировали сильную иммунную реакцию на бактериальную инфекцию у лабораторных крыс. Полученные данные могут быть полезны для создания новых лекарственных препаратов и методов лечения заболеваний сердца и сосудов.

В ходе работы исследователи вводили животным бактериальный токсин и провоспалительный цитокин, вызывающие острое воспаление. Учёные наблюдали изменения в показателях крови, артериальном давлении, пульсе и скорости кровотока у подопытных крыс. Эти показатели свидетельствовали о значительных перестройках работы сердечно-сосудистой системы под воздействием воспаления.

Ученые отметили, что многие аспекты влияния воспалительных процессов на сердце и сосуды до сих пор остаются недостаточно изученными, особенно когда речь идет о цитокиновом шторме — тяжелой реакции иммунитета, при которой повреждаются и здоровые клетки. Результаты исследования могут заинтересовать специалистов в области кардиоиммунологии.

Эксперимент проводился с соблюдением этических норм.