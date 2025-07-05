Учёные МГУ представили робоголову с искусственным интеллектом

В отличие от большинства существующих аналогов, эта система обладает расширенным функционалом. Робоголова умеет следить за объектами, реагировать на прикосновения, двигать ушами и выражать различные эмоции. Подключение к нейросетям позволяет ей анализировать вопросы и формулировать ответы.

Как пояснил ведущий инженер лаборатории МГУ Антон Рогачёв, устройство оснащено массивом микрофонов, камерами и динамиками. Оно может работать как автономно, так и в составе других роботизированных систем. В ходе испытаний голова, установленная на робособаке, успешно находила заданные предметы в помещении.

Разработчики отмечают, что создание такой системы потребовало решения сложных технических задач. Главной трудностью стала интеграция множества компонентов в единый комплекс, способный имитировать естественное человеческое взаимодействие.