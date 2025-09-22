Учёные МИФИ создали сплав «Свинатр» для ядерного топлива

Из нового материала изготавливают жидкометаллический подслой, который помещается между смесью урана и плутония и оболочкой тепловыделяющего элемента. Такая прослойка обладает высокой теплопроводностью и помогает более полно использовать ядерное топливо, повышая количество энергии, которое можно получить из каждого грамма урана.

Исследования показали, что применение «Свинатра» позволяет снизить температуру топлива без изменения параметров теплоносителя. При этом уран-плутониевая таблетка меньше давит на оболочку твэла, что снижает риск повреждений. По расчётам, это делает новые сборки экономически более выгодными и надёжными по сравнению с традиционными решениями, где в качестве прослойки применяются инертные газы.

Сейчас тепловыделяющие сборки на основе нового сплава проходят испытания в реакторе БОР-60. В МИФИ также сообщили о разработке металлических вкладышей из натрия для создания подслоя в новой сборке ОС-5, испытания которой начались ранее.