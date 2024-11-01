Сегодня наблюдается увеличение размеров тела, таких как длина, масса и окружность грудной клетки. В 90-е годы было замечено уменьшение обхватных размеров. Также ускорилось биологическое созревание: если в 1920 году первая менструация начиналась в среднем в 15 лет, то сегодня этот возраст составляет около 12 лет и 9 месяцев.

Функциональные показатели здоровья детей также изменились. Увеличилось количество детей с высокими и низкими показателями артериального давления, а мышечная сила значительно снизилась. Учёные разрабатывают мероприятия для повышения физической подготовки детей, обучая их и родителей методам улучшения физической силы.

Кроме того, пандемия COVID-19 внесла коррективы в показатели жизненной ёмкости лёгких. Мировые исследования показывают, что современные дети имеют разницу в росте до 20 сантиметров в зависимости от региона. Большинство детей в стране имеют более высокие показатели длины и массы тела, однако разница между регионами также заметна.

Особое внимание ученые уделяют влиянию информационных технологий на здоровье детей. Дети, проводящие много времени за компьютерами и смартфонами, часто страдают от избыточной массы тела. Проблема ожирения среди детей увеличилась в четыре раза с 1990-х годов до 2022 года. Это наглядно показывает необходимость профилактических мероприятий для улучшения здоровья подрастающего поколения.