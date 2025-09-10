Учёные Росатома разработали технологию извлечения платиновых металлов

Опубликовано 10 сентября 2025, 22:511 мин.
Учёные Росатома разработали технологию извлечения платиновых металловМетод повысит безопасность переработки ядерных отходов
Специалисты Радиевого института имени В. Г. Хлопина (входит в Росатом) создали уникальную технологию одновременного извлечения металлов платиновой группы из растворов переработки отработанного ядерного топлива. Разработка позволяет извлекать рутений, родий и палладий из высокоактивных отходов, что ранее было невозможно.
Металлы платиновой группы затрудняют процесс остекловывания отходов — перевода жидких радиоактивных веществ в твёрдое стеклоподобное состояние. При высоких температурах они вызывают перераспределение электрических токов, что приводит к остановке процесса и снижению качества стекла.
Новый реагент, подобранный экспериментальным путём, решает эту проблему. Внедрение технологии повысит экологическую безопасность переработки отходов, увеличит срок службы оборудования и улучшит качество конечного продукта.
Разработка усовершенствует производственную цепочку, сделав процесс переработки ядерных отходов более безопасным и эффективным. Это важный шаг в обеспечении надёжной изоляции опасных веществ от окружающей среды.