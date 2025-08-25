Учёные Сеченовского университета нашли способ диагностики редкой болезни лёгких

Суть разработки заключается в анализе выдыхаемого воздуха пациента. С помощью метода протонной масс-спектрометрии учёные впервые смогли обнаружить в нём специфические летучие органические соединения. Эти вещества не только сигнализируют о наличии болезни, но и отражают степень её тяжести, что позволяет оценивать риски возможных осложнений.

По мнению исследователей, данная методика открывает возможности для раннего вмешательства и персонализированного наблюдения за пациентами. Она считается особенно перспективной для контроля течения ЛАМ и оценки эффективности назначаемого лечения.

Примечательно, что технология может найти применение не только в пульмонологии. В перспективе её можно будет адаптировать для использования в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии.