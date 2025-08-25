В России
Опубликовано 25 августа 2025, 18:07
1 мин.

Учёные Сеченовского университета нашли способ диагностики редкой болезни лёгких

Новый метод анализирует состав выдыхаемого человеком воздуха.
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что учёные вуза представили новый неинвазивный метод диагностики лимфангиолейомиоматоза (ЛАМ). Это редкое заболевание лёгких, которое приводит к разрушению лёгочной ткани, проблемам с дыханием и застою лимфы.
Учёные Сеченовского университета нашли способ диагностики редкой болезни лёгких

© Ferra.ru

Суть разработки заключается в анализе выдыхаемого воздуха пациента. С помощью метода протонной масс-спектрометрии учёные впервые смогли обнаружить в нём специфические летучие органические соединения. Эти вещества не только сигнализируют о наличии болезни, но и отражают степень её тяжести, что позволяет оценивать риски возможных осложнений.

По мнению исследователей, данная методика открывает возможности для раннего вмешательства и персонализированного наблюдения за пациентами. Она считается особенно перспективной для контроля течения ЛАМ и оценки эффективности назначаемого лечения.

Примечательно, что технология может найти применение не только в пульмонологии. В перспективе её можно будет адаптировать для использования в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#здоровье