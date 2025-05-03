Учёные СПбГУ создали модель для расчёта ударных волн на Марсе

Основу атмосферы Марса составляет углекислый газ, и его поведение в неравновесных условиях при высоких температурах, возникающих при гиперзвуковом полёте, ранее изучалось недостаточно точно. Модель учёных СПбГУ учитывает микроскопические процессы, такие как столкновения частиц и колебательная релаксация молекул CO, а также взаимодействие с инертными газами.

Для проведения расчётов специалисты разработали собственный программный код. Это позволило полностью контролировать весь процесс — от теории до численного моделирования — без использования стороннего программного обеспечения.

Оказалось, что диффузия в смеси углекислого газа и, например, гелия, заметно влияет на теплопередачу. Традиционные расчёты не учитывали этот фактор, из-за чего показатели теплового потока оказывались заниженными почти в два раза. Новая модель позволяет избежать подобных ошибок и повысить надёжность при расчётах условий входа аппаратов в атмосферу Марса.